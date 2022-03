"Chi è ricco spende come vuole", brunch e borse firmate per la parlamentare in cerca di sponsor

Arnaldo Magro 23 marzo 2022 a

È una donna professionista della politica. I maligni sostengono che se la chirurgia non fosse intervenuta a supporto, più di qualche segno probabilmente, ora le righerebbe il viso smaltato. Fa parte di quella cerchia ristretta di persone che ancora chiamano il pranzo, «colazione». La colazione è quasi sempre in centro perché l’Eur, per intenderci, è da considerarsi stregua di un quartiere periferico. L’aperitivo è di ordinanza negli hotel di piazza del Popolo ed il brunch domenicale invece, al circolo del noto Presidente. Sfoggia sui social borse e gioielli di famose griffes francesi. Una ostentazione che sconfina nell’ossessione. «Chi è ricco spende come vuole» pare sia il mantra rivolto agli «odiatori» che la subissano di commenti. Preoccupata maggiormente di non esser ricandidata alle politiche, che non per le sorti reali del Paese, chiede di avere visibilità nei talk show televisivi. Prima di addossare colpe a giornalisti e conduttori ostili dovrebbe però provare a chiedere.

Caccia a un posto nel prossimo Parlamento. Il pellegrinaggio in via del Vicario tra colloqui e regali

