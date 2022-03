I russi sono favorevoli alla guerra, la verità di Albertini sull'Ucraina

11 marzo 2022 a

Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, non ha dubbi: la stragrande maggioranza dei russi è favorevole alla guerra di Putin in Ucraina. Sono i russi più poveri, quelli della provincia che hanno un reddito procapite molto basso, un terzo rispetto a quello degli italiani.

Il tesoro degli oligarchi russi in Italia, ne parliamo con @g_albertini a #StaseraItalia pic.twitter.com/fpLAEZyUVd — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 11, 2022

"Li abbiamo incontrati tutti in luoghi ameni, molto graditi dagli albergatori e dai negozi per i quali mostravano il loro interesse - dice Albertini - La situazione è cambiata. Occorre, però, distinguere tra i russi che conosciamo noi, che hanno un reddito alto e che sono quelli che viaggiano per il mondo e i russi della provincia sterminata che sono in una fascia di reddito molto diversa. Il reddito procapite dei russi è, infatti, inferiore di un terzo rispetto a quello dell'Italia. Il Pil della Federazione russa è 400 miliardi di dollari in meno dell'Italia. Secondo un sondaggio pubblicato da una agenzia ritenuta oggettiva, quei russi lì sono favorevoli alla guerra perché ritorna la visione della grande madre Russia e dell'ex Unione Sovietica".

