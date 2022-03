"Armi batteriologiche in Ucraina," la senatrice Granato rilancia il complottone: Usa e Ue vogliono rovesciare Putin

09 marzo 2022 a

Gli americani e l'Europa vogliono un colpo di Stato per sostituire Vladimir Putin. La senatrice ex 5 Stelle Bianca Laura Granato, ora nel Misto, martella sui sociale pillole di "controinformazione" sulla guerra in Ucraina. Putin "ha sbagliato ad attaccare l’Ucraina" ma "ha le sue ragioni" dice la senatrice in una intervista all’Adnkronos in cui non fa mistero delle sue idee filo-russe e anti-Nato.

Ammissione choc degli Usa: “In Ucraina strutture di ricerca biologica”. La Russia si ribella: scopi militari

Nota per le posizioni ’no vax’ e ’no pass’, la senatrice del Gruppo Misto, mentre è in corso l’avanzata delle truppe di Vladimir Putin verso Kiev, continua a pubblicare sui suoi canali social diversi contenuti che richiamano la narrativa del Cremlino. È vero che fa propaganda per la Russia? "Non mi adeguo al pensiero unico e mi piace ascoltare anche l’altra parte, dato che chi si professa esportatore di democrazia e di pace nel corso dell’ultimo secolo ha dato tante dimostrazioni del contrario. L’Italia in questo momento storico su questo fronte sta dando il peggio di sé. Ci sono elementi che incontrovertibilmente fanno comprendere come l’accerchiamento effettuato dalla Nato nei confronti della Russia ha di certo creato delle premesse per questa guerra. Come diceva lo storico Tucidide, bisogna distinguere le cause occasionali da quelle profonde. Ed io questo mi sforzo di fare", risponde la parlamentare ex M5S.

Fallisce attentato a Zelensky, la soffiata di Mosca svela lo spettro del golpe

Tutto il mondo condanna la Russia per la guerra in Ucraina, lei parla di discriminazioni verso i russi... "Ho semplicemente pubblicato una lettera in cui un medico tedesco ricusava la paziente russa. Mi ha ricordato tanti casi di mia conoscenza in cui medici di base hanno ricusato pazienti non vaccinati ovvero ospedali che hanno cancellato interventi chirurgici a non vaccinati o con vaccinazione non aggiornata", rimarca Granato. "Mi sembra che un fille rouge ci sia tra le due posizioni: chi si mette contro il nuovo ordine mondiale viene punito con la perdita dei diritti".

Il generale Tricarico a raffica: Nato megafono degli Usa. Putin? Se non cade 15-20 anni di guerra

Cosa ne pensa dell’operato di Putin? "Penso abbia sbagliato ad attaccare l’Ucraina, ma che abbia fatto bene a riconoscere le repubbliche indipendenti e che faccia benissimo a pretendere che l’Ucraina stia fuori dalla Nato. Le sue richieste sono ragionevoli. Ritengo che invece sia la controparte che voglia procedere ad oltranza in questo conflitto con sanzioni irragionevoli che ne tradiscono le reali intenzioni. Penso che gli Usa e l’Ue sostanzialmente puntino a esacerbare il conflitto e gli animi per provocare un colpo di Stato contro Putin, che consenta di far sì che venga sostituito dal solito fantoccio utile a portare avanti l’agenda globalista. In mezzo ci sono i poveri civili".

Inoltre, insiste la senatrice eletta nel M5S, "in Ucraina sono stati distrutti diversi laboratori che producevano armi batteriologiche. Lo dicono fonti russe e cinesi. Tutto questo getta una luce molto sinistra sulle ragioni degli interessi Usa e Ue in quel luogo". A chi le chiede se abbia avuto, di recente, contatti con esponenti politici russi o se abbia in programma un viaggio a Mosca, Granato risponde: "Mai avuto contatti di questo tipo. Non ho in programma alcun viaggio a Mosca, che tuttavia mi piacerebbe visitare".

