DiMartedì, Alessandro Di Battista rade al suolo Mario Draghi: “Un cartonato”. Poi lo paragona ad una pecora

A “diMartedì”, il talk politico condotto da Giovanni Floris su LA7, Alessandro Di Battista, ex esponente del Movimento 5 Stelle, dice la sua sul ruolo dell’Italia in merito all’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. “Io sono contrarissimo a inviare armi in Ucraina, per quanto riguarda il comportamento politico dell’Italia credo che l’Italia non si stia muovendo. Il presidente Draghi considerato mesi fa la nuova Merkel, autorevole come l’ex cancelliera tedesca, non partecipa ai consessi che contano, è stato bypassato ieri da Macron, Biden, Scholz e Johnson, c’è stato un incontro con la Cina, unico paese che potrebbe far ragionare Putin, e di Draghi neanche l’ombra” e ha dato il colpo di grazia: “Io credo che il presidente del consiglio si stia comportando come un cartonato, non viene considerato all’estero. Probabilmente perché l’Italia oggi si sta comportando in maniera più imperialista dell’impero, più realista del re. Cosa vuol dire? Che quando Biden nei primi giorni ha spinto per un inasprimento delle sanzioni alla Russia, Draghi un po’ si è opposto per qualche ora”. Con aria di perfida soddisfazione ha concluso: “Poi è stato richiamato all’ordine di Washington, alcuni giornali hanno pubblicato articoli contro il comportamento di Draghi che è tornato immediatamente all’ovile”.

