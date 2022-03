Telefonata all'emiro del Qatar, la mossa di Draghi per tagliare il gas russo

07 marzo 2022 a

a

a

«L’Italia è al lavoro per ridurre in tempi rapidi la sua dipendenza dal gas russo. Sabato ho sentito al telefono l’emiro del Qatar, Al Thani, con cui ho discusso in particolare di come rafforzare la cooperazione energetica tra i nostri Paesi. Voglio ringraziare il Ministro Cingolani e il Ministro Di Maio per il loro impegno su questo fronte. Discuteremo di questo e altri temi anche nel vertice informale di giovedì e venerdì a Versailles». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, a Bruxelles per l’incontro con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

La strategia di Conte "osservato" da Salvini: una legge elettorale per liberarsi del Pd

«Dobbiamo agire tutti con la massima rapidità - prosegue Mario Draghi - Nei giorni scorsi il Comitato per la sicurezza finanziaria del Ministero dell’Economia ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi che sono stati prontamente eseguiti. La Banca d’Italia ha chiesto agli istituti di credito di comunicare le misure di congelamento applicate e di fornire i dettagli sui soggetti coinvolti e sul valore e la natura dei beni. Voglio ringraziare il Ministro dell’Economia, la Banca d’Italia e la Guardia di Finanza per l’eccellente lavoro», aggiunge.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.