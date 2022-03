Rinnovabili e nucleare, la ricetta Marcegaglia contro la crisi dell'energia

05 marzo 2022 a

a

a

Energie rinnovabili, gas e nuova ricerca sul nucleare. Emma Marcegaglia non ha dubbi e pensa che sia possibile uscire dalla crisi energetica soltanto diversificando le fonti e diminuendo la dipendenza dal gas di Putin. L'imprenditrice è stata in collegamento con "In Onda", la trasmissione condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7.

Un posto al Sole per la Marcegaglia

"A questo punto è necessario lavorare sulle fonti rinnovabili ma non solo - ha detto la Marcegaglia - Per quanto riguarda il gas, dobbiamo diversificare le fonti e incrementare la produzione nazionale. Dobbiamo arrivare alla creazione di un mercato europeo dell'energia e lavorare alla ricerca sul nucleare. Dobbiamo tenere aperte tutte le tecnologie e fare una politica energetica che ci renda indipendenti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.