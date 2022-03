La Meloni svergogna Di Maio per la figuraccia "animale" su Putin: "Parla con la pancia"

02 marzo 2022 a

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha definito "animale" Putin. Giorgia Meloni non riesce a credere ad una cosa simile. Come è possibile che in questo momento come questo, in cui piovono le bombe sull'Ucraina, il ministro degli Esteri pronunci parole simili che contribuiscono ad accrescere ancora di più la tensione? Per la leader di FdI, Di Maio, per il ruolo che ricopre, dovrebbe agire da vero diplomatico e non in questo modo.

In un momento storico estremamente delicato come questo, un Ministro degli Esteri non dovrebbe lasciarsi andare a commenti di pancia con parole totalmente inappropriate. Chi riveste un ruolo Istituzionale, rappresentando l’Italia e gli italiani, non può abbandonare la diplomazia. pic.twitter.com/CBnouBbE5P — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) March 2, 2022

"In un momento storico estremamente delicato come questo - scrive la Meloni su Twitter - un Ministro degli Esteri non dovrebbe lasciarsi andare a commenti di pancia con parole totalmente inappropriate. Chi riveste un ruolo Istituzionale, rappresentando l’Italia e gli italiani, non può abbandonare la diplomazia". Ma quali sono state le esatte parole di Di Maio, pronunciate martedì sera a Di Martedì su La7? Eccole: "Sono animalista. Penso che tra Putin e qualsiasi animale ci sia un abisso e sicuramente quello atroce è lui. E ora sta pagando uno scotto enorme. Ci sono oligarchi che erano in vacanza in Europa che si sono visti i conti correnti bloccati e non possono più pagare nulla. La borsa di Mosca è chiusa da due giorni e il rublo ha perso oltre il 30%".

