Non gettiamo benzina sul fuoco, Salvini frena sulle armi in Ucraina

«Se il conflitto parte perché la Russia non vuole che l’Ucraina entri nella Nato», sarebbe un errore «andare a una trattativa dicendo esattamente quello che Putin non vuole». Lo sostiene il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Mattino 5. «Sul fuoco noi si getta benzina. Il fuoco si spegne con l’acqua. Alle armi non si risponde con le armi», dice Salvini «e la priorità ora non è l’entrata nella Nato dell’Ucraina ma fermare la guerra».

Poi il riferimento alle imminenti decisioni del governo italiano. «Oggi non è pensabile dividersi» in Cdm «appoggeremo qualsiasi richiesta Draghi porti».

