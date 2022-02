Covid, Giorgia Meloni contro il Green pass: "Senza stato di emergenza non si può impedire il lavoro"

Giada Oricchio 23 febbraio 2022 a

“Senza stato di emergenza, via anche il green pass”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha rilasciato un’intervista a “e-Venti” su SkyTg24 e non sono mancate le scintille con la conduttrice. In merito alla situazione tra Ucraina e Russia, Meloni ha sottolineato che l’Italia è saldamente nella Nato e che le sanzioni devono essere efficaci, ma “non devono poi colpire noi”, mentre sul fronte interno ha ribadito con forza la contrarietà al green pass dopo la fine dello stato di emergenza fissata dal governo al 31 marzo.

La leader di FdI è rimasta coerente con quanto detto finora: “Non capisco come si possa non prorogare lo stato d’emergenza e mantenere il green pass che è una misura fortemente impattante, lesiva dei diritti del lavoro, della libertà prima che costituzionali. Ora questo si può fare in una fase emergenziale, non di normalità, sono due cose che camminano insieme. Non capisco come il presidente del Consiglio possa dire da una parte che non c’è più emergenza e dall’altra che si manda avanti il green pass. Se non c’è più emergenza non c’è bisogno di dire alle persone che non hanno diritto a lavorare”. E la mazzata finale: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, il green pass è una misura molto forte. Questo governo continua a fare cose che dal mio punto di vista non hanno tanto senso sul piano scientifico, sul piano della modifica continua dei provvedimenti e sull’assenza di parametri certi. La sensazione è che si proceda a tentoni e con discrezionalità e su queste materie non è consentito. Si parla di provvedimenti che decidono della vita delle persone. Io continuo a non essere d’accordo con le politiche portate avanti”.

Draghi libera tutti: "Nessuna proroga allo stato di emergenza". Freedom day anche in Italia

E qui si sono consumati momenti di tensione con la giornalista. Giorgia Meloni ha lanciato una frecciata all'esecutivo Draghi: “Guardo con maggiore interesse a nazioni che hanno ottenuto i nostri stessi risultati e hanno dati su contagi e mortalità migliori dei nostri senza aver introdotto il GP come l’Italia. A me non pare che queste misure abbiano funzionato come si ritiene”, il volto Sky l’ha rintuzzata precisando che ognuno ha adottato la strategia che riteneva più adeguata e la leader di FDI ha contrattaccato: “Non ci vuole molto a dire che nessuno ha adottato il GP o l’obbligo vaccinale come noi. Nessuno nel mondo si è permesso di dire che non poteva lavorare. No, il green pass non ha funzionato”.

Il governo pone la fiducia sull'obbligo vaccinale, pioggia di fogli sul ministro D'Incà VIDEO

