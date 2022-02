Referendum sulla giustizia, la Consulta dice sì a 4 quesiti

16 febbraio 2022 a

La Consulta ha giudicato ammissibili i quattro referendum sul tema giustizia che riguardano l’abrogazione della Legge Severino in materia di incandidabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati e l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm.

«I suddetti quesiti sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario - si legge nella nota della Consulta - I lavori della Corte proseguono con l’esame dei rimanenti quesiti referendari».

