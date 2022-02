L'urlo dei social: #CONTEilnostroPresidente è al terzo posto nelle tendenze su Twitter

14 febbraio 2022 a

a

a

Gli utenti di Twitter hanno lanciato una sorta di "petizione sociale" per chiedere il ritorno di Giuseppe Conte come premier e in poche ore oltre 30mila tweet hanno rilanciato gli hashtag specifici, che sono saliti sul podio delle tendenze, dopo la parola "San Valentino". In gergo si definisce Twitter storm (“tempesta” su Twitter) e consiste in un numero considerevole di tweet fatti da più persone su un argomento, spesso controverso, e può durare anche più ore. Può essere estemporaneo o programmato e propagarsi ad altri social.

"Un anno dopo l’uscita da Chigi tra gli applausi di un commosso @GiuseppeConteIT, ci sono due hashtag in tendenza da ore: #CONTEilnostroPresidente con più di 19mila tweet e #ConteIlMioPresidente con più di 9mila. Gli italiani non dimenticano chi è stato veramente dalla loro parte", scrive su Twitter Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle. Tanti altri comuni cittadini si sono uniti alla "tempesta" di tweet con frasi nostalgiche all'indirizzo dell'ex premier: "Ci manchi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.