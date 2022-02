Mi usano come condom, così Beppe Grillo fulmina il M5s

11 febbraio 2022 a

«Mi usano un po' come condom per la protezione del Movimento e quindi devo dire che inizia bene e finirà ancora meglio». Così Beppe Grillo questa mattina ha scherzato con le telecamere, prima di lasciare l’Hotel Parco dei Principi.

Grillo è il padrone dei 5 Stelle. Roncone snobba Conte: bugie, leader inesistente

Dopo la giornata intensa di incontri con i big del M5S e con gli avvocati, Beppe Grillo si è attavolato con Giuseppe Conte e una parte dei rispettivi staff legali, in un locale dei Parioli. A fine cena alcuni cronisti e giornalisti videomaker hanno atteso l’uscita e qualcuno è riuscito anche a carpire qualche battuta all’interno. Come il Foglio, che ha colto il momento dei saluti, e in particolare la battuta che il garante pentastellato fa a Conte: «Iscriviti al Movimento, però». L’ex premier sta al gioco e replica: «Sì, sono in coda».

