La ministra Marta Cartabia mette in spam le mail dei magistrati

Chi l'avrebbe mai detto: il ministro Marta Cartabia ha attivato l'antispam sulle mail giustizia.it e così ha messo in difficoltà l'Anm, l'Associazione nazionale magistrati. Se ne è parlato all'ultimo direttivo dell'Anm, diffuso dalla benemerita Radio Radicale. Tanto da dover far nascere «Anm comunica» per riuscire ad informare tutti gli iscritti senza incorrere nelle forche caudine telematiche. Comunque, nella lunga giornata di lavori si è parlato anche di convenzioni e tariffe scontate sui treni a lunga percorrenza, oltre che di polizze assicurative Unipol studiate su misura per i magistrati. Da applaudire la scelta dell'Anm di garantire la trasmissione della riunione del direttivo con la diretta radiofonica, un vero e proprio esempio di trasparenza. Sono poche le organizzazioni che lo fanno.

