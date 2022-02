Capienza stadi al 75%, la riapertura dal 1° marzo

08 febbraio 2022 a

Il Ministro della Salute Roberto Speranza e la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali stanno lavorando congiuntamente a un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all’aperto e al chiuso. In una nota congiunta, ministro e sottosegretario sottolineano che «Si lavora a un primo allargamento, a partire dal 1 marzo, che porterà al 75% e al 60% il limite delle capienze rispettivamente all’aperto e al chiuso. Per poi proseguire con le riaperture complete qualora la situazione epidemiologica continuasse il suo trend di calo».

L'obiettivo, però, è quello di giungere al 100% della capienza il più presto possibile. E la Federcalcio è al lavoro per aumentare la capienza degli stadi. Il calo della curva dei contagi fa ben sperare per un ritorno alla normalità, nel rispetto delle norme anti-Covid. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sta affrontando l’argomento con il ministero della Salute ed è allo studio un aumento graduale della capienza degli stadi. Un obiettivo importante anche per le entrate dei club, decisamente ridotte in questi due anni di pandemia. Nei prossimi giorni si continuerà a lavorare su un’ipotesi che viene considerata «molto concreta».

