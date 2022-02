Basta interferenze delle toghe nella politica, Vittorio Feltri difende Giuseppe Conte e il M5s

07 febbraio 2022 a

Ha un che di "clamoroso e anche stravagante" la decisione del giudice di Napoli che, accogliendo il ricorso di alcuni attivisti, ha in pratica stracciato le modifiche allo statuto del Movimento 5 stelle e con esse le nuove cariche, dichiarando decaduto il capo politico Giuseppe Conte.

Un Conte... decaduto. Il giudice azzera le cariche, vendetta dei grillini napoletani

"Non ho mai sentito una cosa simile e oggi sono molto stupito di quello che è successo, però non mi sembra neanche legittimo che un magistrato metta i piedi nella politica e decida su queste cose" dice Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, ospite lunedì 7 febbraio di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete4. "Sono convinto che la politica si è autonoma debba fare è quello che vuole - argomenta - Non ho nessuna simpatia per Conte e neanche per i 5Stelle, però sono anche convinto che debbano fare quello che vogliono. Senza interferenze da parte delle toghe".

In collegamento anche Antonio Caprarica, storico corrispondente Rai da Londra. "Intanto è difficile sottrarsi alla tentazione di vedere la nemesi all'opera - dice il giornalista - questo è il movimento che ha costruito le sue fortune invocando il giustizialismo a tutto spiano e si sta spiaggiando sulle secche di una vicenda giudiziaria francamente minima. Dopodiché, sinceramente, è difficile pronunciarsi sul merito della vicenda". Ma, conclude Caprarica, sarebbe molto saggio in un paese sano che i giudici si limitassero in certe situazioni a respingere ricorsi del genere, perché qui su un punto Conte. Ha ragione la sua è una leader politica".

