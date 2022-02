Quirinale, anche Giorgia Meloni plaude al discorso di Mattarella: "La bacchettata a Draghi sul Parlamento"

03 febbraio 2022 a

Giorgia Meloni intercettata dai cronisti in Transatlantico fa sapere di aver apprezzato il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Ho condiviso diversi passaggi - dichiara la leader di Fratelli d'Italia - Questo non modifica il mio giudizio sulla sua elezione, ma ho condiviso i passaggi sulle disuguaglianze, le donne, i giovani, la sicurezza sul lavoro ma soprattutto i passaggi più convincenti sono quello contro le correnti del Csm, la bacchettata al Governo Draghi per i mancati diritti del Parlamento e segnatamente i diritti delle opposizioni, questo non lo ha detto ma io lo interpreto così. Lo considero in significativa discontinuità con il presidente precedente".

