Sergio Mattarella, il discorso e il messaggio al governo Draghi: "Lasciare tempo all'aula"

Il discorso alle Camere del presidente della Repubblica rieletto Sergio Mattarella dura 37 minuti e viene intervallato da 55 applausi del Parlamento. Tutti in piedi per il secondo giuramento del Capo dello Stato che definisce la chiamata bis "inattesa", una chiamata "a cui non posso sottrarmi" evidenzia Mattarella al Parlamento.

Il giuramento di Mattarella: il testo del discorso del presidente della Repubblica

Gli applausi sono frequenti, dal ringraziamento alle forze dell'ordine all'impegno di sindaci e operatori sanitari per la campagna vaccinale. Ma proprio mentre fa riferimento al sostegno del governo Draghi è proprio all'esecutivo che tira le orecchie con l'unico richiamo polemico - nel suo sobrio discorso - all'attualità politica italiana: "Quel che appare necessario – nell’indispensabile dialogo collaborativo tra Governo e Parlamento è che - particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese – il Parlamento sia posto sempre in condizione di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei tempi". Una strigliata al governo contro i dpcm del premier.

"Quella bacchettata a Draghi" Anche la Meloni plaude al discorso di Mattarella

