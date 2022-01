Salvini due ore ad Arcore da Berlusconi: "Visita affettuosa". Prove di centrodestra all'americana

31 gennaio 2022 a

Matteo Salvini si è recato ad Arcore per una visita, definita affettuosa, a Silvio Berlusconi, nel giorno in cui il Cavaliere è tornato a casa dal San Raffaele. Ma non solo. Perché lunedì 31 gennaio è anche il giorno in cui il leader della Lega ha scritto una lettera aperta a il Giornale per rilanciare la federazione sul modello del Partito Repubblicano americano, una idea che il Cavaliere aveva accarezzato tempo fa.

Circa due ore trascorse assieme ad Arcore per quella che fonti della Lega e di Fi hanno definito "una visita affettuosa". I due leader, secondo quanto si apprende, hanno riaffermato la propria "vicinanza umana e politica". Salvini ha tenuto a portare i propri saluti al Presidente Berlusconi di persona, riferiscono fonti di Lega e Forza Italia.

"È inutile nasaconderci dietro un dito. Le votazioni per il presidente della Repubblica hanno mostrato la potenziale forza ma anche i limiti, della coalizione di centrodestra come è attualmente" ha detto Salvini nell'intervista al Giornale per lanciare l’idea di una "federazione di centrodestra delle forze che appoggiano il governo Draghi". "Non basta sommare le nostre forze ma è necessario che si cominci a ragionare in un’ottica veramente unitaria. È giunto il momento di federarci. Solo un nuovo contenitore politico delle forze di centrodestra, a cominciare da quelle che appoggiano il governo Draghi, può agire in modo incisivo. Il nostro modello può essere quello del Partito Repubblicano americano", afferma il leader della Lega, "una federazione di centrodestra delle forze che appoggiano il governo Draghi"

Proposta rispedita al mittente da FdI. "Fossi al posto di Salvini mi prenderei una bella pausa di riflessione" ha detto Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, e braccio destro di Giorgia Meloni.

