Mattarella accetta il bis: non mi sottraggo. La dichiarazione glaciale dopo la rielezione

Una parola è poca e due sono troppe, si dice. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella appare in tv intorno alle 21.30 dopo che il presidente della Camera Roberto Fico, accompagnato dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati, gli ha comunicato in un breve incontro al Quirinale, l’avvenuta - e annunciata - rielezione con 759 voti. Il presidente ha accettato con una comunicazione secca e stringata con cui ha ricordato che "il dovere di non sottrarmi prevale sulle mie attese".

Video su questo argomento Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica, l'ovazione della Camera durante lo spoglio

"Desidero ringraziare per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l’elezione nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, economico e sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri cittadini» ha dichiarato Mattarella quando gli hanno comunicato il risultato" le parole del capo dello Stato.

Video su questo argomento Fico e Casellati escono da Montecitorio per recarsi al Quirinale e comunicare elezione a Mattarella

Molti gli interrogativi ancora aperti, sul governo e sull'orizzonte atteso per un mandato che formalmente è di sette anni.

