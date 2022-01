Mattarella bis non è dignitoso per l'Italia, La Russa a valanga sul Quirinale

29 gennaio 2022 a

a

a

Il bis «non è dignitoso per Mattarella, per chi lo vota e per l’Italia. Il centrodestra ne esce molto male, il centrosinistra forse peggio...Ne esce bene questo intendere la politica come un percorso semipersonale: si è arrivati a questo perché molti parlamentari sono pronti a barattare sette mesi di poltrona con sette anni di presidenza della Repubblica». Lo scrive su twitter Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato.

Poi La Russa ricostruisce come sono andate le decisioni. All’ultimo vertice di centrodestra, l’unica cosa su cui Salvini e tutti gli altri leader della coalizione sembravano uniti era proprio il no al Mattarella bis... In quell’occasione c’è stato il no globale di Salvini e degli altri, quello è stato l’unico momento in cui il centrodestra è stato unito«. Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando alla Camera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.