Si spacca il fronte del M5S. Alleanza Grillo-Di Maio contro Conte: vogliono Draghi al Quirinale

Giuseppe Conte non vuole il passaggio di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. Il Fatto Quotidiano, probabilmente il giornale più vicino all’ex premier, racconta come la preferita di Giuseppi sarebbe Elisabetta Belloni, capo del Dis, i servizi segreti del paese. Conte, prima di raggiungere la Camera per il vertice del centrosinistra sul tema del Colle ha provato anche a rivendicare il ruolo dei grillini nella partita: “Il Movimento 5 Stelle ha un unico obiettivo e lo perseguirà fino alla fine: ha 235 voti di grandi elettori che mette a disposizione degli interessi degli italiani per avere un presidente autorevole che ci renda tutti orgogliosi di essere italiani e ben rappresentati”.

Ma prima di mandare segnali all’esterno è bene che Conte trovi l’unità all’interno del Movimento 5 Stelle. Repubblica racconta di un’asse che si è formato tra Beppe Grillo e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: entrambi hanno aperto alla nomina di Draghi a capo dello Stato. Una volontà che lascia di stucco Conte, leader politico del Movimento.

