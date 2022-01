Un candidato di bandiera che ci crede: Andrea Riccardi si gioca la carta Merkel e sogna il Quirinale

23 gennaio 2022 a

Potrebbero convergere sul nome di Andrea Riccardi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leu nelle prime tre votazioni per il Quirinale. Il nome è emerso ieri nel corso di alcune riunioni dei pentastellati proposto dai pentastellati e viene ritenuto "possibile" dai dem. "Da valutare", spiegavano da Leu. E anche dopo l’incontro di oggi fonti del Pd fanno sapere che si continua a ragionare su Riccardi come profilo di presidente ideale. Il nome del fondatore (nel 1968) della Comunità di Sant’Egidio sarebbe il candidato di bandiera delle forze di sinistra e lui ha mandato un segnale sul proprio profilo Facebook: Riccardi ha cambiato l’immagine sul social postandone una in compagnia di Angela Merkel, ex cancelliera tedesca. La Merkel è molto legata a Riccardi e i due si sono spesso visti durante le visite in Italia della ex numero uno della Germania. Ricciardi ci crede e avvisa tutti.

