Michaela Biancofiore a gamba tesa sulla partita Quirinale: Matteo Salvini e Luigi Di Maio king makers, hanno vinto loro

Michaela Biancofiore si fa sentire dopo le troppe dichiarazioni sballate da parte di parlamentari e leader vari. La deputata e membro della dirigenza nazionale di Coraggio Italia ha ricordato a tutti chi deve decidere la partita del Quirinale: “Nel caos Quirinale, credo sia necessario fare un po’ d’ordine e riavvolgere il nastro. Troppi leader sparano nomi a go go, si arrogano diritti di prelazione e giocano al “Totò Quirinale” (errore voluto), senza averne titolo alcuno. Questo parlamento è frutto dei risultati delle elezioni del 2018 che sono state vinte dal centrodestra unito col 37% e la Lega primo partito al 17% e dal Movimento 5 Stelle col 35,3%. La maggioranza parlamentare è dunque giallo-blunazionale”.

“Va da sé - prosegue la dichiarazione della Biancofiore - che se si vuole avere un presidente della Repubblica di ampio respiro che rispecchia la volontà parlamentare, al netto delle decisioni di Draghi e Berlusconi, il nome va trovato e fatto dai due King Makers naturali dei due schieramenti in Parlamento: Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un accordo tra i due, che spero si ritrovino al più presto come ai tempi del governo giallo-verde che portò successo ad entrambi, sbarra la strada a idee folcloristiche lontane dalla volontà popolare e parlamentare, sblocca l’impasse e può consegnare al Paese un Presidente-arbitro, come da ruolo costituzionale, e fortemente auspicato. Dagli italiani e dagli attori internazionali”.

