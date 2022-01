Silvio Berlusconi non ha ancora deciso il suo destino: tutto in gioco sul Quirinale

22 gennaio 2022 a

Non ci sono passi in avanti sulla decisione di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha avuto una breve videochiamata su Zoom con la compagine governativa del suo partito e i capogruppi di Camera e Senato. “Non ho ancora deciso” le parole a ministri, sottosegretari e altri esponenti di spicco azzurri. “Ci vediamo lunedì”, ha inoltre assicurato il Cavaliere a chi ha avuto modo di parlargli. Il riferimento è alla riunione dei grandi elettori di Forza Italia, circa 150 persone, convocata per le 13.15 di lunedì 24, a meno di due ore dall’avvio del voto per il Colle. Dopo il contatto con i vertici di FI è in programma il vertice con gli alleati della coalizione di centrodestra.

Emerge poi quanto detto da Antonio Tajani, coordinatore azzurro, durante l'incontro: "La linea di Forza Italia è che Mario Draghi non vada al Quirinale, rimanga a Palazzo Chigi, dove è inamovibile, e che nel governo non ci debbano essere né rimpasti, né nuovi ingressi. Non è possibile accettare la ghettizzazione della sinistra nei confronti dei candidati del centrodestra".

