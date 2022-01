Cortocircuito M5s, vogliono "processare" Fraccaro ma è uno dei probiviri chiamati a giudicare

21 gennaio 2022 a

a

a

Ogni giorno ce n'è una per il Movimento 5 Stelle. Nella galassia grillina è scoppiato il caso Riccardo Fraccaro, deputato ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che è finito a rischio procedimento disciplinare per aver incontrato alcuni giorni fa il leader della Lega Matteo Salvini, a Roma, per parlare di Quirinale. Una riunione avvenuta "senza il mandato dei vertici" M5s.

"Belloni presidente", bomba Quirinale: i partiti trattano sul capo dei servizi segreti

Fin qui, tutto nella "norma" grillina. Ma il fatto surreale è nel collegio dei probiviri 5 Stelle insieme a Jacopo Berti e dalla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone c'è anche lo stesso Fraccaro che potrebbe essere chiamato a giudicare se stesso (rischia l'espulsione o provvedimenti più lievi).

Altri tre giorni per Berlusconi. La conta per il Quirinale, chi c'è nella lista del Cav

Secondo quanto riportato da alcuni retroscena smentiti dal diretto interessato, Fraccaro avrebbe promesso a Salvini i voti di Parole Guerriere e Italia Più 2050, i think tank che fanno capo ai sottosegretari Dalila Nesci e Carlo Sibilia, per sostenere la candidatura di Giulio Tremonti al Colle. "Vorrei chiarire che non si è parlato di numeri né di voti per le prossime elezioni del Presidente della Repubblica", afferma Fraccaro, che poi precisa: "La conversazione" con Salvini "ha riguardato alcune ipotesi relative al Quirinale, rispetto alle quali ho consigliato a Salvini di aprire un dialogo con il Presidente Conte. Era ed è chiaro che ogni decisione in merito a tutte le ipotesi resta in mano a Giuseppe Conte, che con la sua scelta può determinare il futuro Presidente della Repubblica".

Smentiscono l'operazione Tremonti, ovviamente, anche Sibilia e Nesci. Eppure, ieri sera nel corso dell’assemblea dei deputati grillini, il capogruppo Davide Crippa - senza citare Fraccaro - aveva invitato i colleghi a non intraprendere iniziative solitarie sul Quirinale: un messaggio che a molti sembrava indirizzato proprio all’ex sottosegretario a Palazzo Chigi.

Video su questo argomento Elezione Quirinale, Salvini: "Incontro con Fraccaro? Abbiamo parlato del goal non dato al Milan"

A spezzare una lancia per il brillino è arrivata la nota di Matteo Salvini. "I retroscena riportati sulla stampa sull’incontro fra me e Riccardo Fraccaro sono privi di ogni fondamento. Si è trattato di uno fra i tanti incontri che ho avuto con diversi esponenti del M5S in queste settimane, alla Camera o al Senato. Abbiamo fra le altre cose scambiato alcune idee sul Quirinale, ma con nessuno di loro non ho mai parlato di numeri, voti o cose simili - ha dichiarato il leader della Lega - Fraccaro mi ha poi consigliato di parlare della chiacchierata con Giuseppe Conte, come normalmente fatto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.