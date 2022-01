Klaus Davi si dimette da Ambasciatore di Platì

19 gennaio 2022 a

«Mi dimetto da Ambasciatore di Platì, l’ho comunicato ieri al sindaco Rosario Sergi. Ringrazio di cuore la comunità delle Platiesi e dei Platiesi per la straordinaria accoglienza che mi hanno tributato in questi mesi». Con queste parole il massmediologo Klaus Davi ha comunicato al sindaco Rosario Sergi le sue dimissioni da "Ambasciatore" di Platì (Rc). «Ho avuto modo di conoscere le eccellenze del territorio - afferma - l’ormai celeberrimo Pane in primis, ma anche i produttori agricoli, i piccoli ma calorosi negozi artigianali disseminati in paese e tanti giovani con molta voglia di fare e di farsi strada. E come non citare la pasticceria Marconi con i suoi dolci inarrivabili per gusto e bontà. Particolarmente coinvolgente è stato l’evento cui prese parte lo chef Cristina Bowerman e cui partecipò l’ex sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà. Auguro ogni bene alla Comunità che merita di essere valorizzata e difesa come tutta la Locride, terra bellissima col cuore in mano». «Spero - prosegue - che la città metropolitana faciliti e sostenga il percorso del riconoscimento del marchio del Pane di Platì. Sarebbe un grande salto di qualità e trainerebbe anche altri prodotti locali. Con affetto per la popolazione mi congedo da questa esperienza e ribadisco ancora una volta che le parole del presidente Occhiuto sono state ingenerose per queste terre laboriose dove c’è da cogliere tanto di positivo ed è un peccato morale criminalizzare in toto. Un errore che si ritorcerà contro chi ha consolidato a livello nazionale vecchi e ingiusti pregiudizi verso questa terra», conclude

Davi.

Appresa la notizia delle dimissioni, il vicesindaco di Platì, Roberto Romeo, ha offerto al giornalista un suo passo indietro e la carica di vicesindaco: «Apprendo con estremo rammarico le dimissioni del Dott. Davi da Ambasciatore del Comune di Platì - dichiara Romero - la sua presenza all’interno dell’Amministrazione, sin da subito, è stata considerata un valore aggiunto per tutta Platì. Pubblicamente - sono le parole di Romeo, riportate sulla Gazzetta del Sud - dichiaro che sono disponibile a fare un passo indietro cedendo il mio posto in Giunta a Klaus Davi. Farò questo nobile gesto a condizione che il dott. Davi accetti di buon grado di trasferire la sua residenza e relativo domicilio a Cirella di Platì, per seguire quelle che sono le esigenze quotidiane di un territorio abbandonato anche e soprattutto sotto il profilo della sanità, che da mesi aspetta un servizio vitale come il medico di base e la guardia medica, fondamentali ad affrontare e contrastare questa pandemia». «Klaus - aggiunge il vicesindaco - noi tutti ti consideriamo l’erede di Giuseppe Joe Marrazzo, che non soltanto è riuscito a ricostruire affari e crimini delle principali organizzazioni malavitose, ma soprattutto ha dato voce al disagio sociale raccontandolo con irripetibile empatia e con rigoroso metodo giornalistico, rimanendo sempre e comunque a fianco dei più deboli».

