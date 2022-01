David Sassoli ricoverato per gravi complicanze: disfunzione del sistema immunitario

10 gennaio 2022 a

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è ricoverato dal 26 dicembre in una struttura ospedaliera in Italia. «Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente dell’europarlamento è cancellata». Lo rende noto il suo portavoce, Roberto Cuillo, in un messaggio sui social network.

Sassoli era già stato costretto ad annullare gli impegni istituzionali dal mese di settembre dello scorso anno fino a inizio novembre, a causa di una «brutta» polmonite dovuta al batterio della legionella, come lui stesso aveva spiegato in un video pubblicato dopo la guarigione. I problemi di salute avevano portato a un ricovero del presidente nella città alsaziana per ricevere le prime cure mediche dopo le quali era rientrato in Italia. C’era poi stata una ricaduta, dalla quale il politico del Partito democratico si era ripreso in tempo per partecipare alla sessione plenaria del Parlamento a Strasburgo dal 22 al 25 novembre 2021. Sassoli ha presieduto l’Aula anche in occasione della sessione dal 13 al 16 dicembre dello scorso anno. Le nuove complicazioni lasciano il punto interrogativo sulla partecipazione dell’ex giornalista del Tg1 alla plenaria a Strasburgo della prossima settimana, proprio quando è attesa la votazione per il nuovo presidente dell’Aula e quando il presidente francese, Emmanuel Macron, presenterà agli eurodeputati il programma della presidenza dell’Ue.

