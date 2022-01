Multa di 100 euro, Guido Crosetto e la denuncia al Garante della privacy: "I nostri dati sanitari all'Agenzia delle Entrate"

08 gennaio 2022 a

"I nostri dati sanitari all'Agenzia delle Entrate e a nessuno sembra un'assurdità?". il co-fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto si scaglia contro il governo per la multa di 100 euro ai no vax e ai vaccinati in ritardo con seconde e terze dose e sui social denuncia le nuove misure: "Il Garante della privacy ha qualcosa da dire, spero. E magari anche la Corte Costituzionale, potrebbe far trapelare un sussulto".

I dati sanitari di ognuno di noi all’agenzia delle entrate, per stanare quelli da multare di 100€?

Veramente?

Ed a nessuno pare un’assurdità?@GPDP_IT ha qualcosa da dire, spero.

E magari anche la @CorteCost, potrebbe far trapelare un sussulto. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) January 8, 2022

"No ad un’Italia modello Cina" gli fa eco la leader di Fratelli d'Itlia Giorgia Meloni che assicura: "Fratelli d’Italia si opporrà in tutte le sedi opportune contro questa violazione dei dati sensibili dei cittadini, a partire da un esposto al Garante della Privacy".

