Il percorso del governo Draghi è concluso: a L'Aria che Tira il doppio scenario che inchioda il premier

La stagione del governo Draghi è esaurita? È la domanda rivolta ad Ignazio La Russa nel corso della puntata del 5 gennaio de L’Aria che Tira, programma di La7 condotto da Francesco Magnani. Il senatore di Fratelli d’Italia è drastico nel rispondere: “Se non si è esaurita si esaurirà in ogni caso nel momento in cui sarà eletto il presidente della Repubblica. Registriamo le fibrillazione di questo governo in vista delle elezioni. Immaginiamo cosa succederebbe, una volta eletto il Presidente della Repubblica chiunque esso sia, se non ci fossero immediatamente o in tempi ravvicinati le elezioni, nell'ultimo anno di legislatura prima delle elezioni, con le fibrillazioni pre-elettorali, magari senza Draghi Presidente del Consiglio, se fosse andato al Quirinale. Oppure mettiamo il caso di Berlusconi al Quirinale e con Draghi non certo felice di questo ruolo. Inevitabilmente - chiude la sua risposta La Russa - per noi il percorso del governo Draghi è concluso o comunque si concluderà con l'elezione del presidente della Repubblica”.

