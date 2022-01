Roby Facchinetti sogna il Quirinale: "Se fossi presidente..."

Gianfranco Ferroni 04 gennaio 2022 a

Orietta Berti, Roberto Vecchioni, Jovanotti, Roby Facchinetti, Loredana Bertè e Francesco Guccini: questi alcuni dei cantanti che gli ascoltatori di CaterXL di Rai Radio2 candiderebbero come prossimo presidente della Repubblica. Facchinetti, chiamato al telefono in diretta per commentare la sua nomina ha spiegato: «Se fossi presidente vorrei essere presente sulla scena politica e non. Girerei il Paese per promuovere la nostra straordinaria Italia. Siglerei accordi bilaterali con l'estero. Cercherei di essere presente e non distante dalle persone». Evviva.

