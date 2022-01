Sergio Mattarella si è scordato due cose nel discorso di fine anno. Hoara Borselli le ha scovate

01 gennaio 2022 a

Ci sono due dimenticanze che sono diventate due veri buchi neri nel discorso finale di Sergio Mattarella agli italiani. Ma se i collaboratori del presidente della Repubblica sono stati così distratti da non segnalargliele, le ha scovate per Il Tempo Hoara Borselli. Ed ecco qui i due buchi neri: l'immigrazione clandestina che entrando in Italia ha fatto danni a tutto il resto d'Europa (ahi, ahi ministra Luciana Lamorgese!!!) e le distorsioni del sistema della giustizia italiana emerse dal caso Luca Palamara grazie al libro-verità scritto da Alessandro Sallusti. Meritavano certamente cinque minuti del discorso finale del Presidente... Ma rimedia Hoara. E in soli tre minuti...

