Conte pensa di stare ancora a Palazzo Chigi e fa il discorso di fine anno: "Nel 2022 salario minimo"

Dolce vita nera, sguardo in camera a un albero di Natale alle sue spalle. Giuseppe Conte il 30 dicembre ha lanciato su Facebook il suo discorso di fine anno.

"Il 2022 deve essere l’anno del salario minimo. Dobbiamo aumentare gli stipendi e affrontare i temi della precarietà e delle morti sul lavoro" ha detto il capo del Movimento 5 stelle ed ex premier. "Dobbiamo contrastare con ogni mezzo l’evasione fiscale, dobbiamo recuperare questo tesoro sommerso che ci consentirà di tagliare le tasse per tutti", ha aggiunto.

"Il colpo di coda di quest’ultima variante del virus sta mettendo in seria difficoltà il Paese. Dobbiamo guardare la realtà in faccia senza indorare la pillola. Il Movimento cinque stelle sa qual è la prima cosa da fare nel 2022: aiuti immediati e sostegno ai cittadini. Il governo deve fare la sua parte, il Movimento cinque stelle non transige su questo. Servono subito interventi massicci, e serve un nuovo scostamento di bilancio. Per i gestori di discoteche, di locali, vanno stanziati i ristori. Va dato un segnale concreto di vicinanza. Gli aiuti non possono mancare, i sostegni devono essere rapidi" dice facendo tornare alla mente i tempi dei ristori e dei Dpcm.

Conte poi rileva che "i prezzi dei tamponi sono alle stelle, non possiamo accettare speculazioni. Va imposto il taglio dei costi. Ed anche sulle mascherine, le FFP2 vengono vendute a prezzi inaccettabili e sono difficilmente reperibili". "Il Movimento 5 Stelle è al governo ma non sempre è facile trovare equilibri. Lotteremo con le unghie e con i denti per dare risposte e possiamo anche commettere errori, ma non perdiamo mai di vista realtà che vivete ogni giorno. Non nei Palazzi, ma nelle fabbriche, uffici, scuole centri urbani e periferie" dice con una buona dose di retorica. "Al 2022 non ho niente da chiedere per me ma allo Stato chiedo di stare in prima linea per tenere al riparo tutti i cittadini e garantire una robusta ripartenza" dice prima di augurare "buon anno a tutti" e "un particolare augurio al presidente Mattarella per tutto quello che ha fatto sin qui per noi".

