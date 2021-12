Stasera Italia, "cose mai viste". Maurizio Lupi senza parole sulla scelta di Mario Draghi sul Quirinale

21 dicembre 2021 a

Maurizio Lupi resta basito sul momento della politica italiana, in totale balia delle scelte di Mario Draghi. Il presidente di Noi con l’Italia è ospite della puntata del 21 dicembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e prima di tutto elenca quali sono i possibili argomento della conferenza stampa che terrà domani il presidente del Consiglio, ma poi ha un sussulto d’orgoglio e chiede ai suoi colleghi di rinsavire: “Stiamo rinunciando al ruolo della politica. Non ho mai visto qualcuno che deve dire se è candidato lui a fare il presidente della Repubblica. Saremo noi parlamentari a scegliere chi salirà al Colle, poi si va dal candidato e gli si dice che lo si reputa la persona più adatta per fare il presidente. Quando mai si è visto questo scenario?”.

Cosa dirà Draghi domani in conferenza stampa?

