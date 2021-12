"Io voto Berlusconi". Meloni e la mossa sul Quirinale. E sulla Moratti...

20 dicembre 2021 a

L'incontro avvenuto a Roma, qualche giorno fa, tra Giorgia Meloni e Letizia Moratti svelato da Repubblica è stato subito inserito nell'alveo del dibattito sul Quirinale. La leader di Fratelli d'Italia, intervistata a Un giorno da Pecora, il programma di Radio 2 Rai condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha dribblato i retroscena ma ha affrontato il tema dell'elezione del presidente della Repubblica.

Il prossimo capo dello Stato sarà un uomo o una donna? "Penso che sarà un uomo...", taglia corto la Meloni, nella trasmissione di lunedì 20 dicembre. "Ho visto la Moratti e non abbiamo parlato del Colle. Questo è un periodo molto strano, secondo me se vado a pranzo con mia madre diranno che la voglio candidare al Quirinale... Conosco tantissime persone ma non è che chi incontro poi lo voglio portare al Colle.." ha detto la leder di FdI.

Per il Quirinale "io voto Berlusconi, certo, se conferma di volersi candidare. Bisognerà chiederlo. Quando ci vedremo, ne parleremo. Ieri al telefono abbiamo parlato pochi minuti, non gliel’ho chiesto... E poi queste cose si discutono di persona" ha detto la Meloni che commenta: "In realtà sulla carta non è così difficile trovare un nome per il Colle. Questo è un Parlamento particolare, in cui è difficile capire cosa rappresentano i suoi interlocutori. Rispetto ai 101 di Prodi, in questo Parlamento non è niente... e questa è la cosa che preoccupa...".

"A Draghi per Natale regalerei un buon vino rosso, italianissimo..." dice poi sul premier. Per ubriacarsi?, scherzano i conduttori. "Ma sì, così non ci pensa...", replica divertita la leader di Fdi. A "Salvini invece", confida Meloni, "regalerei un cesto di prodotti tipici. a Letta donerei un libro, perché mi sembra una persona che legge molto...".

Sul vaccino anti-Covid la leader di FdI ha spiegato che non lo farà somministrare alla figlia di 5 anni: "Io la terza dose non l’ho ancora fatta perché dovrò aspettare il mio turno, ma ovviamente la farò".

