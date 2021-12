Giorgia Meloni elogia Maria Sole Ferrieri Caputi contro le inutili battaglie grammaticali sul sessismo

18 dicembre 2021 a

Maria Sole Ferrieri Caputi ha raggiunto un primato nel mondo femminile della classe arbitrale. La 31enne di Livorno è stata la prima donna ad arbitrare una squadra di serie A, avendo diretto Cagliari-Cittadella, vinta dai sardi 3-1, nei sedicesimi di Coppa Italia disputata in settimana. La Ferrieri Caputi è stata applaudita da Giorgia Meloni per la sua risposta sul tema sessismo in un’intervista al Corriere della Sera: “Arbitro o arbitra? Arbitro. Personalmente lo preferisco. Come preferisco sindaco a sindaca. Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro. Credo che quando non ci sarà più l’esigenza di sottolinearlo, allora vorrà dire che ci sarà davvero parità”.

“Le donne non hanno bisogno di cambiare la grammatica italiana per vedersi riconoscere il loro valore. 31 anni, è la prima donna italiana ad arbitrare in serie A. Bravissima!” il commento della leader di Fratelli d’Italia, che ha elogiato la Ferrieri Caputi per le sue parole dopo un evento storico nel mondo del calcio.

