Otto e mezzo, il Pd minaccia di far saltare il governo se il centrodestra punterà su Silvio Berlusconi al Quirinale

Lilli Gruber prova a stuzzicare Sandra Zampa sulla possibile elezione di Silvio Berlusconi al Quirinale come successore di Sergio Mattarella. Nella puntata del 3 dicembre di Otto e mezzo, talk show di La7, è ospite in studio la consulente del ministro Roberto Speranza ed ex sottosegretaria alla Salute che risponde alle accuse di chi vede un Partito Democratico poco netto sulla candidatura del leader di Forza Italia: “No, assolutamente no. Non credo che il presidente Berlusconi abbia i requisiti che servono per andare al Quirinale. È quello che penso e corrisponde a quanto pensa il mio partito. Escludo nel modo più assoluto che il Partito Democratico possa mai votare Berlusconi al Quirinale. No, assolutamente no, è la conclusione. Io credo che la maggioranza potrebbe trovare un nome di un successore del presidente Mattarella, un’unità che continuerebbe anche dopo. Se il centrodestra spinge per Berlusconi - conclude la Zampa - romperà l’unità”.

