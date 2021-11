Il Natale non si cancella, Giorgia Meloni azzanna la von der Leyen. La farsa europea della "comunicazione inclusiva"

28 novembre 2021 a

Si corre ai ripari per tentare di salvare il Natale dalla morsa della pandemia e della variante Omicron ma in Europa c'è chi vuole cancellarlo in nome dell'ultima crociata del politicamente corretto. Il documento interno degli uffici di Ursula von der Leyen sulla "comunicazione inclusiva" che raccomanda di epurare le parole che rimandano alla cristianità, perfino i nomi propri, fa infuriare la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "La Commissione Europea, tramite un documento interno, considera il Natale festività poco 'inclusiva'. Nel bersaglio anche i nomi Maria e Giovanni. Il motivo? Potrebbero risultare 'offensivi' per i non cristiani. In nome di una bieca ideologia si vuole sopprimere la cultura di un popolo. La nostra storia e la nostra identità non si cancellano, si rispettano" sbotta la presidente di FdI su Facebook.

Nel mirino c'è il documento "#UnionOfEquality. European Commission Guidelines for Inclusive Communication" svelato dal Giornale in cui si spiega ai dipendenti come riferirsi riguardo "sesso, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale".

Vietato utilizzare "Miss o Mrs" senza il consenso dell'interessata, o rivolgersi a uomini e donne in modo diverso, ad esempio un maschio per cognome, una femmina per nome" e altre accortezze per genere e orientamenti sessuali. Qualche esempio? Mai dire "il fuoco è la più grande invenzione dell'uomo" ma preferire "il fuoco è la più grande invenzione dell'umanità".

A rendere il tutto grottesco sono i passaggi sulla religione: "evitare di considerare che chiunque sia cristiano", è il diktat della Commissione che impone di non utilizzare espressioni come "il periodo natalizio" favorendo un più generico "vacanze". Insomma, cancellare il Natale e le festività cristiane in nome del politically correct che arriva a vietare i "nomi cristiani": mai dire i nomi Maria e Giovanni, meglio Malika e Giulio...

