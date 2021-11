Sergio Mattarella è irremovibile sul Quirinale-bis. Il retroscena svelato da Dario Nardella a Stasera Italia

24 novembre 2021 a

I margini per un ripensamento di Sergio Mattarella sulla possibile rielezione al Quirinale sono nulli o quasi. Nel corso della puntata del 24 novembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione, è presente in studio Dario Nardella, sindaco di Firenze che in giornata ha incontrato il presidente della Repubblica e può quindi svelare quali sono le ultime notizie sulla corsa al Colle: “A giudicare da ciò che dice spesso sembra che non ci siano possibilità di una marcia indietro, quando l’ho salutato ha detto che sarà a Firenze il 21 dicembre per inaugurare il nuovo Auditorium sinfonico e alcuni collaboratori facevano notare che quella sarà l’ultima manifestazione pubblica del presidente della Repubblica fuori da Roma. Noi abbiamo due grandi campioni, Draghi al Governo e Mattarella al Quirinale, gli italiani non li vogliono cambiare. Non ci possiamo - avverte Nardella - però permettere le elezioni anticipate, che ci sia Draghi o no al Quirinale. Se la pandemia dovesse peggiorare la situazione diventa molto delicata…”.

