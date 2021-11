L'Aria che Tira, Ignazio La Russa sbotta con Michele Emiliano: "Non hai mai lavorato in vita tua!"

Federica Pascale 19 novembre 2021 a

“Non hai mai lavorato in vita tua!” sbotta Ignazio La Russa a Michele Emiliano durante la puntata del 19 novembre de “L’Aria che Tira”, programma di La7 condotto da Myrta Merlino. Si parla di Quirinale ed Emiliano, governatore della Regione Puglia, con tono polemico parla di ‘bolla’ romana, che non presta sufficiente attenzione alla cosiddetta ‘quarta ondata’ per concentrarsi, invece, su strategie politiche. La Russa lo riprende sul tema politico ma il Presidente della regione Puglia, piccato dalle risate del Senatore, accende il dibattito esordendo con un: “Noi c’abbiamo da lavorare nei Comuni e nelle Regioni, è un po’ diverso forse a Roma”.

Il Senatore di Fratelli d’Italia replica infuriato: “Mica lavori solo tu, smettila! Lavoriamo tutti, io devo andare a fare l’avvocato tra mezz’ora”, e poi “Non hai mai lavorato in vita tua!” Emiliano insiste sul tema, offeso dalle parole di La Russa, e precisa: “Volevo dire che sin da ragazzo ho lavorato nell’azienda della mia famiglia facendo il frigorista, l’operaio e anche il direttore commerciale. Poi mi sono laureato, ho fatto un po’ l’avvocato, ho fatto il magistrato per quasi vent’anni. Ho fatto il Sindaco di Bari per 10 anni e faccio il Presidente della Regione da 7. Quindi, ho messo insieme un certo numero di ore di lavoro delle quali sono abbastanza orgoglioso”. La Merlino, stufa dello scontro fine a se stesso, chiosa ironicamente “Mi prenderò cura di passare il suo curriculum a La Russa, tranquillo”.

