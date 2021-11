Tg La7, Enrico Mentana presenta Giuseppe Conte: come lo sfotte sul caso Rai

Giada Oricchio 18 novembre 2021 a

a

a

“Non è la Rai, c’è Giuseppe Conte”. Il direttore del Tg LA7, Enrico Mentana, si è lasciato andare a uno sfottò al termine dell’edizione serale del telegiornale. giovedì 18 novembre. Come sempre ha presentato gli ospiti della trasmissione di Lilli Gruber: “Severgnini, Scanzi…” e di Corrado Formigli, ma qui non ha resistito al gusto della battuta: “A Piazza Pulita… c’è Giuseppe Conte, non è la Rai e quindi c’è Conte”.

M5S ko sulle nomine Rai, Conte insorge e minaccia: "Non andremo più in tv"

Una simpatica boutade con cui ha fatto riferimento alla decisione del presidente del Movimento 5 Stelle di disertare i programmi di Viale Mazzini dopo le nomine effettuate dall’amministratore delegato Carlo Fuortes escludendo completamente i 5 Stelle o per dirla con le parole dell’ex premier: “Ha esautorato una forza politica come il M5S: siamo alla degenerazione del sistema e per questo il M5S non farà più sentire la sua voce sui canali del servizio pubblico”.

Conte costretto allo sciopero della fama: niente poltrone, non andrò più in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.