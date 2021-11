Guido Crosetto, "ecco chi è Monica Maggioni". La frase sulla nuova direttrice del Tg1

17 novembre 2021 a

"Io non so di che parte sia la Maggioni né cosa voti ma l’ho sempre considerata una straordinaria giornalista". Guido Crosetto cinguetta su Twitter dopo le proposte di nomina presentate all’ad Rai Carlo Fuortes ai consiglieri del Cda: Monica Maggioni sarà il nuovo direttore del Tg1, Gennaro Sangiuliano resta alla guida del Tg2 e al telegiornale di Rai 3 arriva Simona Sala. Completano il quadro la conferma di Alessandro Casarin alla Tgr, l'arrivo di Paolo Petrecca a RaiNews 24, mentre Andrea Vianello passa alla direzione del giornale radio, il trasferimento di Mario Orfeo agli Approfondimenti e l'indicazione di Alessandra De Stefano a RaiSport al posto di Auro Bulbarelli.

Domattina alle 11.30 il Cda Rai si riunirà, a Napoli, per dare il via libera alle nuove nomine. Una partita che si è sbloccata dopo giorni di riflessioni e trattative, che ha riservato anche momenti di tensione, con la scelta dei consiglieri di disertare la riunione di stamane, in protesta proprio con l'ad perché estromessi dalle decisioni. E anche nel mondo politico le scelte dei vertici dell'azienda radiotelevisiva nazionale fanno discutere. Ma riceve una valanga di like e altrettanti retweet il cinguettio di Crosetto sulla neo direttrice del TG1.

Io non so di che parte sia la Maggioni né cosa voti ma l’ho sempre considerata una straordinaria giornalista. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 17, 2021

Il tweet arriva qualche ora dopo quello contro Lilli Gruber finita nell'occhio del ciclone per la presa in giro contro il giornalista Mario Giordano. Durante un evento pubblico la conduttrice di Otto e Mezzo ha imitato la voce del conduttore di Fuori Dal Coro scatenando una pioggia di polemiche: "Non è una giornalista ma ormai una categoria ontica: la faziosità" ha commentato Crosetto prima dell'elogio della Maggioni. La bordata (social) è servita.

La Gruber non è una giornalista ma ormai una categoria ontica: la faziosità. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 17, 2021

