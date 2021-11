Difendiamo il diritto a manifestare, Meloni tuona contro il divieto ai no pass

11 novembre 2021 a

a

a

«Penso che il diritto di manifestare debba essere sempre garantito. Sono d’accordo che ci sono delle regole da rispettare, purché queste regole valgano per tutti. Non si può usare politicamente la pandemia per colpire gli avversari politici». Lo ha detto Giorgia Meloni, intervistata da SkyTg24. «È pericoloso uno Stato che sta dando l’impressione che contro di lui non si possa manifestare. Questa è una nazione ancora democratica», ha aggiunto la leader FdI.

"Manifestazioni no green pass?" La cannonata di Storace sul governo: "Cos'è il diritto al dissenso"

«Si proceda alla vaccinazione solo di chi è a rischio. Atteso che non raggiungiamo l’immunità di gregge, allora il vaccino a un bimbo di 5 anni che lo faccio a fare?». Dunque, dice la leader FdI, Giorgia Meloni, a Sky Tg24, «io, ad oggi, mia figlia di 5 anni non la vaccino».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.