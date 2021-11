Casalino smentisce Dago: "Non lavoro per Gubitosa, ma per il Movimento"

09 novembre 2021 a

Rocco Casalino smentisce una sua "predilezione" professionale per Michele Gubitosa, vicepresidente del M5s, a discapito degli altri 4 vice scelti da Giuseppe Conte.

"Smentisco la notizia, secondo cui starei curando in particolare la comunicazione del vice-Presidente del M5S Michele Gubitosa. Come è risaputo, mi occupo del supporto alla comunicazione del M5S" scrive il portavoce dell'ex premier nelle stagioni del Conte I e del Conte II.

Secondo quanto aveva scritto Dagospia e ripreso Il Tempo, tra i vicepresidenti del M5s stavano nascendo gelosie per la troppa visibilità data a Gubitosa in televisione. Ma Casalino non ci sta: tratta tutti allo stesso modo.

