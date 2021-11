In Parlamento non c'è niente da fare. Così Baldelli si mette a cantare

06 novembre 2021 a

a

a

La politica è quello che è. In parlamento ormai ci si gratta la pancia nell’attesa dei provvedimenti di Mario Draghi che poi non si discutono. Una noia vera. Così Simone Baldelli, ancora giovane pure avendo alle spalle numerose legislature senza mai avere tradito Forza Italia, ha trovato un mestiere di riserva. E si è tuffato nel mondo delle canzonette. Come annuncia sul suo profilo Instagram, è appena uscito "Sereno", il suo nuovo singolo di musica latina. Con tanto di ballerini di tango argentino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.