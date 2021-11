Giuseppe Conte è andato a sbattere alla prima curva: è già l'ora della resa dei conti nel M5S

05 novembre 2021 a

La leadership di Giuseppe Conte in seno al Movimento 5 Stelle fatica proprio ad ingranare. L’ex presidente del Consiglio aveva spinto per Ettore Licheri come nuovo capogruppo pentastellato al Senato, ma è stato costretto a fare un passo indietro per evitare una clamorosa sconfitta al voto interno. Mercoledì scorso si è infatti votato tra Licheri e Mariolina Castellone per chi dovesse guidare i parlamentari a Palazzo Madama e, riferisce Affari Italiani, l’esito della votazione è stato un incredibile 36 pari. In virtù del risultato è arrivata la retromarcia di Conte: “Abbiamo riflettuto insieme su quello che è stato l'esito del voto: c'è stata subito la disponibilità di Licheri a lasciare spazio a Castellone. Abbiamo valutato e preso atto di questa disponibilità e convenuto che a questo punto conviene dare subito spazio a Mariolina, ovviamente con la piena fiducia di tutti”.

