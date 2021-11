Lega, Giancarlo Giorgetti prepara il colpo a sorpresa sul Quirinale

05 novembre 2021 a

Tra Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini è stata sancita una pace a tempo durante il consiglio federale della Lega. Ma in futuro, anche a breve termine, le cose potrebbero cambiare repentinamente. E, riporta Storace su Il Tempo, all’interno del Carroccio ci sono voci su un possibile colpo ad effetto del ministro dello Sviluppo economico alle elezioni per il presidente della Repubblica. “Se Giorgetti avrà coraggio e i suoi lo seguiranno potrebbe fare il bastian contrario per il Quirinale, col voto segreto” afferma sicuro uno dei suoi fedelissimi lombardi. La mossa avrebbe effetti devastanti, ma Giorgetti sta già affilando le lame.

Alla grande corrida della Lega alla fine si è salvato proprio il toro: tregua Salvini-Giorgetti

