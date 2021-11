Otto e mezzo, Marco Travaglio difende Matteo Salvini: “Lui ha i voti. Giorgetti? Si iscriva a Forza Italia”

04 novembre 2021 a

A sorpresa a “Otto e Mezzo”, il talk preserale di LA7, giovedì 4 novembre, la conduttrice Lilli Gruber trova in Marco Travaglio il più inatteso dei difensori di Matteo Salvini che come sempre viene messo sulla graticola da quella trasmissione (ormai è maniacale).

A spezzare una lancia in favore del leader della Lega nella contesa con il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, è il direttore de “Il Fatto Quotidiano”. Marco Travaglio è partito da una considerazione generale: “Ci sono due Leghe ormai. In verità in questo finale di legislatura abbiamo solo un partito monolitico, quello di Giorgia Meloni che è in grado di garantire un posto di parlamentari a tutti i suoi rappresentanti perché ha quadruplicato i suoi consensi almeno stando ai sondaggi”.

Poi la difesa: “ Tra Salvini e Giorgetti chi vince la partita? Nei partiti vince chi porta i voti. Chi l’aveva portata dal 5% dove l’aveva ereditata ai tempi di Maroni al 35% delle Europee e al 20% di adesso? Salvini non certo Giorgetti che c’era già ai tempi di Bossi, poi di Maroni, poi di Salvini. Non è che in questi anni non si è accorto che era alleato con le peggiori destre di Europa o non ha partecipato ai comizi in cui si vedevano i saluti fascisti. Non si capisce bene dove stesse quando veniva eletto grazie ai voti di Bossi e Salvini, sono loro i leader che portano i voti. Se la Le diventasse un semolino europeista, ordinato e coperto non avrebbe più ragione di esistere. Non si capisce perché Giorgetti sia ancora nella Lega e non si sia iscritto a Forza Italia visto che ha le stesse posizioni”.

Travaglio riconosce a Salvini la capacità di coagulare consenso: “Finché avrà consenso vincerà Salvini, mentre non capisco che mercato possa avere una Lega di Giorgetti, quello spazio è già coperto da Forza Italia e in parte dai centrini, Calenda, quel che resta di Italia Viva, Bonino... Vuole provare a fare un partito suo Giorgetti? Quanti voti prenderebbe?!”.

