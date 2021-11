La vigliaccata dei 5 stelle: noi non ci sporchiamo le mani con i vaccini, obblighiamo i datori di lavoro a farlo

04 novembre 2021 a

Sul vaccino non si sporcano le mani le senatrici e i senatori M5S nelle commissioni Affari Costituzionali, Lavoro e Sanità del Senato. I parlamentari obbligano direttamente i datori di lavoro a farlo con un emendamento approvato in commissione al decreto Green pass grazie al quale sarà compito dei datori di lavoro pubblici e privati promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. "Così sensibilizziamo sui vaccini nei luoghi di lavoro - spiegano in una nota - Ieri in commissione è stato approvato un nostro emendamento al decreto Green pass - annunciano - grazie al quale sarà compito dei datori di lavoro pubblici e privati promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione saranno dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Come abbiamo sempre detto dall'inizio della pandemia e dall'avvio della campagna vaccinale, la trasparenza nell’informazione è alla base della partecipazione dei cittadini alle scelte di salute pubblica e siamo certi che una maggiore conoscenza sui vaccini aiuterà il paese a rafforzare la coesione sociale".

