L'Italia presa a pesci in faccia, Storace tuona sul caso Lazio

03 novembre 2021

a

a

"L'Italia si è fatta prendere a pesci in faccia". Storace non usa giri di parole nel condannare la decisione del governo francese di non consentire l'arrivo dei tifosi laziali a Marsiglia in occasione della sfida di Europa League. In collegamento con "ZonaBianca" su Rete4 il vicedirettore del Tempo ha stigmatizzato il silenzio assordante delle istituzioni italiane. "Mi sembra che nessuno abbia detto una parola su quanto avvenuto in Francia".

La Lazio non brilla, nessun gol con il Marsiglia: finisce 0-0

Durante la trasmissione Storace ha parlato anche del caso Trieste e della decisione di vietare il corteo dei no pass. Infine il riferimento alle contraddizioni del green pass sui luoghi di lavoro. "In questo modo - ha tuonato Storace - stiamo togliendo lo stipendio anche a chi non può fare il vaccino per motivi sanitari".

