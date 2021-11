Caso Report, Furia Ranucci contro i politici: "Ma quale no vax, ne ho fatti otto in un giorno. E voi?"

Dopo le accuse di Pd, Italia Viva e Forza Italia a un servizio trasmesso da Report sui vaccini

Non ci sta Sigfrido Ranucci. Dopo essere stato vittima tutto il giorno di attacchi per un servizio di "Report" che, a detta di Italia viva, Pd e Forza Italia, strizzava l'occhio ai no Vax propagandando teorie antiscientifiche, il giornalista Rai si fa ospitare "in trasferta", a Di Martedì su La 7, per replicare alle accuse. E ne ha per tutti.

"Mi hanno accusato di essere no vax - si sfoga con Giovanni Floris - quando in realtà io sono vaccinato contro il Covid. Dico di più, per andare nei teatri di guerra una volta ho fatto otto vaccini in un solo giorno. Sarei curioso di sapere se chi mi critica può dire la stessa cosa".

Il giornalista Rai rivendica, però, il diritto di raccontare quello che non sta funzionando nella campagna vaccinale italiana. A partire dagli errori fatti con Moderna (una dose intera somministrata anziché metà come suggerito dall'azienda produttrice) e dal mancato monitoraggio degli anticorpi che dovrebbe servire per stabilire se e quando effettuare la terza dose.

Il motivo di tanto astio da parte dei partiti? "Semplice - replica Ranucci - siamo sempre stati indipendenti. Abbiamo attaccato tutti e quindi non abbiamo amici".

